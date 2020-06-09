راشد بن حميد: استكمال الدوري من مصلحة المسابقة حال عدم وجود ظرف قهري

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أن استكمال دوري الخليج العربي لكرة القدم من مصلحة المسابقة في حال عدم وجود ظرف قهري يحول دون ذلك، مشدداً على أن كل المؤشرات تدل على قدرتهم على استكمال المسابقة في أغسطس المقبل، لافتاً إلى أن وجود الثلاثي كايو كانيدو وفابيو دي ليما وسبستيان تيغالي إضافة كبيرة للمنتخب، مؤكداً أنه سيتم قريباً الإعلان عن المدرب الجديد للمنتخب من ضمن قائمة اقتصرت على أربعة مدربين، لافتاً إلى الروماني كوزمين ومدرب الظفر الصربي فوك رازوفيتش من ضمن القائمة الأولية للمدربين المرشحين لتدريب المنتخب.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي في تصريحات لقناة دبي الرياضية: «الدوري يهمنا، وفي حال لم يحدث طارئ فإن رأيي الشخصي أن استكمال المسابقة هو في مصلحة الدولة وتاريخ الدولة، وواثق بأن لدينا القدرة لاستكمال الدوري، وصحة ممارسي الرياضة في دولة الإمارات هي أولوية، وهناك تنسيق دائم مع الجهات المعنية في الدولة لأخذ رأيهم عن مدى جاهزية البروتوكول للتصريح للاعبين بالعودة للتدريبات أو استكمال الدوري».

وأكد الشيخ راشد بن حميد أن نهائي كأس رئيس الدولة سيقام في الربع الأخير من العام الجاري، لافتاً إلى أنهم وضعوا خططاً لدوري الخليج العربي.

وبخصوص ملف المدرب الجديد للمنتخب أكد الشيخ راشد بن حميد أنهم حالياً في المراحل النهائية لحسم هذا الملف الذي عملت عليه لجنة المنتخبات بعد دراسة عدد كبير من السير الذاتية للمدربين، قبل الوصول إلى أربعة مدربين مرشحين وفق الشروط والمعايير المحددة.

وعما يتردد عن وجود كل من الروماني أولاريو كوزمين ومدرب الظفرة الصربي فوك رازوفيتش ضمن الخيارات الأربعة، أوضح «الاسمان موجودان ضمن القائمة الأولية التي ضمت 12 مدرباً، لكن الأمر بات مسألة وقت للإعلان عن المدرب الذي نراه الأنسب للمرحلة القادمة».

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