في تصريح خاص لـ"الامارات اليوم".. رازوفيتش يتحدث عن خبر اختياره مدربا لمنتخب الامارات

المصدر: أحمد طارق-دبي

أبدى مدرب الظفرة، الصربي فوك رازوفيتش سعادته بترشيحه لتدريب منتخب الإمارات خلفا لمواطنه إيفان يوفانوفيتش الذي انهى اتحاد الكرة عقده شهر ابريل الماضي بشكل مفاجئ، فيما لم ينفي أو يؤكد خبر تعينه مدربا لمنتخب الإمارات، وقال أنه مرتبط بعقد يمتد لمدة موسمين مع فريقه الحالي "الظفرة".

وقال رازوفيتش اليوم الاثنين، في تصريح خاص لـ "الإمارات اليوم" إنه شيء يدعو للفخر أن يتم ترشيحه ضمن قائمة الأسماء التي يتم المفاضلة بينها لتحديد هوية مدرب المنتخب الوطني، موضحاً: "بالتأكيد هذا الأمر يسعدني، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء أستطيع الحديث عنه، وأنا ملتزم بتعاقدي مع الظفرة الذي تم تجديده لمدة ثلاثة مواسم في الموسم الماضي ويمتد حتى 2022".

وتردد اسم رازوفيتش ضمن قائمة الأسماء المرشحة لتدريب المنتخب من ضمنهم الروماني أولاريو كوزمين والمدرب الوطني مهدي علي، لكن قناة أبوظبي الرياضية أكدت أن رازوفيتش بات مدربا للمنتخب وان اسمه سيعلن خلال الايام المقبلة.

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