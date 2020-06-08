«الشارقة الرياضي» يطلق مسابقة «اللاعب المتميز الافتراضية»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلق مجلس الشارقة الرياضي مسابقة «اللاعب المتميز الافتراضية» في ألعاب السلة واليد والطائرة والطاولة والسباحة، التي تقام خلال الفترة من 11 إلى 20 الجاري عبر برنامج «زووم»، بمشاركة 10 أندية في الإمارة، هي: الشارقة، واتحاد كلباء، ومليحة، والمدام، والحمرية، وخورفكان، والبطائح، والذيد، ودبا الحصن، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بما يتماشى مع الإجراءات الوقائية والاحترازية خلال الفترة الحالية، والحفاظ على نشاط اللاعبين خلال فترة التباعد الاجتماعي وتعليق الأنشطة الرياضية.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس المجلس، في بيان صحافي: «تقام المسابقة تحت إشراف إدارة شؤون الرياضة والتطوير بالمجلس من خلال تنفيذ كل لاعب تدريبات بدنية وفنية بصفة فردية، عبر البرنامج المخصص بالتنسيق مع مدربه، على أن يتم تقييم الأداء من قبل اللجنة الفنية المكونة من خبراء الألعاب في الإدارة لاختيار وتتويج خمسة لاعبين مميزين في نهاية المسابقة من كل فئة عمرية، حيث تمثل اللائحة الخاصة بهذه المسابقة أهمية بالنسبة للأندية واللاعبين، من أجل تحفيزهم على استمرارية التدريبات الرياضية، وإبقائهم في الأجواء التنافسية والتشجيعية نفسها عبر هذه المسابقات التي تطور من المستويات والمهارات البدنية، وتمنح اللاعبين فرصة إبراز إمكاناتهم».

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