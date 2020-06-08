المصدر: دبي-الامارات اليوم.

ذكريات

حنّ قائد الوصل السابق، ولاعب عجمان الحالي، وحيد إسماعيل، إلى ذكرياته مع الإمبراطور، فنشر صورة له عبر حسابه في «إنستغرام» بقميص الوصل بصحبة أبنائه، في بادرة لاقت استحسان متابعيه، خصوصاً من جماهير الوصل التي أثنت على مبادرة اللاعب.

عودة

أكدت صحيفة «إكسبريسو» الإكوادورية أن لاعب شباب الأهلي السابق، جيمي أيوفي، اقترب من العودة إلى ناديه السابق إيمليك الإكوادوري، بعدما قرر نادي غودي كروز الأرجنتيني، الأسبوع الماضي، عدم تجديد عقد أيوفي، بسبب الأزمة المادية التي يعيشها النادي جراء «كورونا».

رعاية

أعلنت شركة الوصل لكرة القــدم عن التعاقد مع شــــركة «إيه.آر.إم» القابضة لتصبح راعياً رسمياً للفريق الأول لكرة القدم، على أن تعلن كل التفاصيل خلال مؤتمر صحافي، حسب ما نشرت على حسابها الرسمي في «تويتر».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news