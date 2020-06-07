البطائح يتعاقد مع المدرب المصري عصام عبده

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

أعلن نادي البطائح الثقافي الرياضي عن التعاقد مع المدرب المصري عصام عبده لتدريب الفريق الأول في المرحلة المقبلة لدوري الدرجة الأولى، خلفا لمواطنه المصري طارق السيد عبد الغفار، وسبق للمدرب الجديد العمل في البطائح مساعدا لطارق السيد في اول موسم للفريق في دوري الدرجة الأولى.

من جهته أكد رئيس مجلس ادارة نادي البطائح حمد سالم بن حمودة الكتبي في تصريحات صحافية أن إدارة النادي لن تدخر اي جهد من اجل مواصلة البطائح للنتائج الايجابية، متمنيا للمدرب الجديد التوفيق في قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.

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