المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عرض

استغرب مدرب أحد أندية دوري الخليج العربي تقديم وكيل أعماله عرضاً لمدرب جديد للنادي نفسه، الذي يدربه في الموسم الحالي، وعلى الرغم من أن قرار استكمال أو إلغاء المنافسات لم يكتمل.

اعتذار

اعتذر مدرب فريق عجمان المصري، أيمن الرمادي، عن محاضرة كان سيقوم بتنظيمها على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، معللاً ذلك بطلب من النادي بعدم الظهور إلا من خلال النادي ورابطة المحترفين.

تمديد

اتفق اللاعب الباراغواياني سيلسو أورتيز، على تمديد عقده مع نادي مونتيري المكسيكي لمدة موسم إضافي، حسب ما ذكرت صحيفة «مالتي ميدوس» المكسيكية، التي أشارت إلى أن أورتيز كان لديه عرض من دوري الخليج العربي، ولكنه فضل الاستمرار مع مونتيري للموسم الخامس على التوالي.

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