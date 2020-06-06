«الآسيوي» يحدد مواعيد «الأبيض» في تصفيات المونديال

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أكّد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد استئناف الجولات الأربع المتبقية من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023، المؤجلة من مارس ويونيو الجاري بسبب الأوضاع الصحية الراهنة.

وحدد الاتحاد الآسيوي، خلال بيان صحافي، المواعيد الجديدة في أكتوبر ونوفمبر المقبلين، بحيث ستُلعب مباراتان يومي 8

و13 أكتوبر، ومباراتان يومي 12 و17 نوفمبر، وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد الدولي (فيفا).

وستكون أولى مباريات المنتخب أمام ماليزيا في الإمارات يوم 8 أكتوبر، ثم يواجه إندونيسيا خارج الأرض في 13 منه، على أن يستضيف كلاً من تايلاند 12 نوفمبر، وفيتنام في 17 منه.

وسيتم تحديد الملاعب المستضيفة للمباريات قبل شهرين من موعد كل مباراة، أي 31 يوليو بالنسبة للقاء ماليزيا، و31 أغسطس لتايلاند وفيتنام.

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