«غياث» يحلق براية الإسطبل الأزرق في مضمار «نيوماركت»

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

ظفر الجواد «غياث» المملوك لغودولفين، وبإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك، بلقب سباق «كونيشين كب»، الذي خصص لخيول «غروب 1» لمسافة 2400 متر، وجرى، أمس، على مضمار نيوماركت البريطاني العريق، في أول سباقات الخيل للفئة الأولى بموسم السباقات البريطانية لهذا العام.

وواصلت خيول الإسطبل الأزرق تألقها على المضمار البريطاني العريق، بحصد «الهاتريك»، بعد أن نجحت المهرة «بيور بيوتي» بإشراف المدرب الوطني سعيد بن سرور، وقيادة الفارس بات كوسغراف، في الفوز بالشوط الافتتاحي «إي بي إف ستاليونز فيليز ستيكس» الذي جرى لمسافة 1400 متر، قبل أن تختتم المهرة «رينسنس كوين» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، وقيادة الفارس وليام بيوك الانتصارات، بالفوز بالشوط السابع الذي خصص للمهرات ولمسافة 2400 متر.

وواجه «غياث»، المنحدر من نسل الفحل «دوباوي»، مجموعة قوية من ستة خيول، ضمت حامل اللقب «ديفو» المملوك للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بالإضافة إلى بطل الديربي الإنجليزي للموسم الماضي «أنثوني فان دايك»، إلا أنه سرعان ما نجح «غياث» في بسط هيمنته على مجريات السباق، وانتزاع انتصار عريض بفارق الطولين ونصف الطول عن أقرب منافسيه الجواد «أنثوني فان ديك»، الذي يشرف عليه المدرب الإيرلندي المخضرم أيدن أوبراين، وقاده الفارس ريان مور للحلول بالمركز الثاني، فيما عاد المركز الثالث للجواد «سترادي فيرياس» بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب جون غودسون.

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