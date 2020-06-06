65 حكماً يتعرفون إلى التعديلات الأخيرة في قوانين اللعبة

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

شارك 65 حكماً ومساعداً في الاجتماع الفني عن بعد، الذي عقدته إدارة الحكام في اتحاد الكرة، أول من أمس، لتعريف قضاة الملاعب بالتعديلات الجديدة في قانون كرة القدم، والتي أقرها مجلس الاتحاد الدولي (إيفاب)، وباتت نافذة الشهر الجاري، على أن تكون إلزامية بداية من الموسم المقبل.

وقدم محاور الاجتماع مدير إدارة الحكام علي الطريفي، والمدير الفني خالد الدوخي، بمتابعة عضو لجنة الحكام صالح المرزوقي، وأحمد يعقوب المسؤول الفني للمقيمين والمحاضرين، وعبدالواحد خاطر، وسلطان ساحوه. وأكد الدوخي، في تصريح صحافي، أن الهدف من الاجتماع هو شرح التعديلات الجديدة بشكل أوسع للحكام، من أجل تطبيقها بالشكل الصحيح، مع استخدام الفيديو في عملية العرض والتوضيح، مشيراً إلى عقد اجتماعات فنية دورية في هذا الإطار. وأشار إلى أن هذه التعديلات بعضها بسيط وآخر جوهري، على غرار لمس الكرة باليد، والتحذيرات والإنذارات، وغير ذلك.

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