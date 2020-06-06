27 لاعباً يشاركون في تدريب منتخب الناشئين عن بُعْد

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

يواصل منتخب الناشئين (مواليد 2004) برنامجه التدريبي بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، بمشاركة 27 لاعباً. تأتي تحضيرات المنتخب ضمن الخطة العامة التي وضعها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم الزعابي، استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 عاماً المقررة في البحرين.

وقال الزعابي، في تصريح صحافي، إن التدريبات «عن بُعد» ستتواصل حتى يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الأسبوع الأول من البرنامج جاء مفيداً، وحقق أهدافه التي ارتكزت على رفع معدل اللياقة البدنية بشكل تدريجي للاعبين، خصوصاً بعد توقفهم عن أداء التدريبات الجماعية مع أنديتهم، بسبب توقف النشاط الكروي منذ شهر مارس الماضي، نتيجة الأوضاع الصحية الراهنة.

وكان الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل النهائيات المقررة في سبتمبر المقبل، لتقام خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020.

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