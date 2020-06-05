وليد حسين يعلن رحيله عن شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن لاعب شباب الأهلي، وليد حسين، رحيله عن الفريق، بعدما نشر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام»، رسالة ودع خلالها زملاءه، مؤكداً انتهاء مسيرته مع النادي.

ونشر وليد حسين صورة تجمعه مع لاعبي شباب الأهلي، وعلق عليها قائلاً: «إلى المُلَّاك، الذين حاولوا بجد لتحقيق النجاح، إلى الموظفين المسؤولين عن كرة القدم، الذين آمنوا بي وأتوا بي إلى هنا، وكافأوني خلال تلك الرحلة، إلى زملائي الذين لا يُصدَّقون في الماضي والحاضر، الذين ساعدوني على النمو والتحسُّن كلاعب وشخص، أود أن أقول لهم شكراً جميعاً».

وتوجه كذلك إلى جماهير الفريق، وقال: «لا أستطيع أبداً أن أشكركم بما فيه الكفاية على ما قدمتموه لي خلال هذا الوقت، بغض النظر عن المكان الذي أذهب إليه لبقية حياتي، سأعتز دائماً بشباب الأهلي في قلبي، أنتم النادي والمدينة ستظلون دائماً في قلبي».

يذكر أن وليد حسين تلقى عرضين من الوحدة والعين، لكنه لم يكشف عن وجهته المقبلة.

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