وليد حسين يعلن رحيله عن فريق شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن لاعب شباب الأهلي، وليد حسين رحيله عن الفريق، بعدما نشر على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، رسالة ودع خلالها زملاءه، مؤكداً انتهاء مسيرته مع النادي.

ونشر وليد حسين صورة تجمعه مع لاعبي شباب الأهلي، وعلق عليها قائلاً: "إلى المُلَّاك، الذين حاولوا بجد لتحقيق النجاح، إلى الموظفين المسؤولين عن كرة القدم، والذين آمنوا به وأتوا بي إلى هنا، وكافأوني خلال تلك الرحلة، إلى زملائي الذين لا يُصدَّقون في الماضي والحاضر، الذين ساعدوني على النمو والتحسُّن كلاعب وشخص، أود أن أقول لهم شكراً جميعاً.

وتابع: "أي شيء أنجزته هنا لن يكون ليُصبح ممكناً من دونكم". وتوجه كذلك إلى جماهير الفريق، وقال:" لا أستطيع أبداً أن أشكركم بما فيه الكفاية على ما قدمتموه لي خلال هذا الوقت، بغض النظر عن المكان الذي أذهب إليه لبقية حياتي، سوف أعتز دائماً بشباب الاهلي في قلبي، أنتم النادي والمدينة ستظلون دائماً في قلبي، لن تسيروا وحدكم أبداً! الحمدلله دائماً".

يذكر أن وليد حسين تلقى عرضان من الوحدة والعين، إذ أكد اللاعب في تصريحات سابقة أن الأولوية بالنسبة له هي البقاء في شباب الأهلي. ولم يكشف عن وجهته المقبلة بعد إعلان الرحيل.

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