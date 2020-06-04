العجلة: إجراءات انتقال اللاعب خالد الظنحاني إلى الشارقة ستتم خلال أيام

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أعلن نادي الشارقة أن إجراءات إنتقال لاعب الوحدة خالد الظنحاني إلى الشارقة ستنتهي خلال الأيام القليلة القادمة، فيما تقدم رئيس شركة الشارقة لكرة القدم عبد الله العجلة بالشكر إلى نادي الوحدة على تعاونه من خلال المفاوضات الجارية لضم اللاعب إلى صفوف الشارقة .



وقال عبد الله العجلة في تغريدة على الحساب الرسمي لنادي الشارقة عبر "توتير" المفاوضات كذلك جارية مع عدد من اللاعبين بهدف تدعيم الفريق بتعاقدات نوعية".



يذكر أن نادي الشارقة يجرى حاليا مفاوضات مكثفة من عدد من اللاعبين من أجل تعزيز صفوفه بعناصر جيدة بهدف المحافظة على النتائج الإيجابية والإنجازات الكبيرة التي حققها في الفترة الماضية.

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