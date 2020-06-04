جمال معروف يجدد عقده مع العين لـ 3 مواسم

المصدر: معاذ كمبال - العين

أكد مصدر في نادي العين لـ«الإمارات اليوم» أن شركة كرة القدم في النادي توصلت إلى اتفاق رسمي مع مهاجم الفريق الأول، جمال معروف، لتجديد عقده لمدة ثلاثة مواسم، في خطوة سعى من خلالها النادي إلى غلق الباب أمام العروض التي كانت قد وصلت إلى اللاعب في الفترة الماضية، خصوصاً أن عقد جمال معروف الحالي سينتهي الشهر المقبل.

وكشف المصدر نفسه أن العقد الجديد لثلاثة مواسم، وليس لموسمين، كما سبق وأشيع في فترة سابقة. ويسعى العين لترتيب أوراقه، والحفاظ على أبرز لاعبيه، وانتظار ما ستؤول إليه الأمور بخصوص استئناف نشاط دوري الخليج العربي، المتوقف منذ مارس الماضي.

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