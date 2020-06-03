موعد جديد لكأس آسيا للناشئين في البحرين

المصدر: دبي- الإمارات اليوم ووكالات

كشف أمين عام الاتحاد البحريني لكرة القدم إبراهيم البوعينين عن الموعد الجديد المقترح لتنظيم منافسات نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 16 سنة والتي تستضيفها بلاده لتقام في الفترة من 26 نوفمبر حتى 15 ديسمبر من العام الجاري 2020.

وكانت البطولة مقررة في الفترة من 16 سبتمبر المقبل حتى اكتوبر من العام الجاري.

وأكد البوعينين في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن "قرار التأجيل جاء بعد اجتماعات متواصلة مع لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وضمن الاجراءات الاحترازية لمنع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح البوعينين انه "تم التنسيق مع الاتحاد الآسيوي لتأجيل موعد انطلاقة البطولة على أرض البحرين حتى الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر بانتظار الموافقة النهائية واعتماد الفترة المقترحة من قبل لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم".

يذكر أن المنتخب الوطني الإماراتي للناشئين بين المشاركين في البطولة القارية، ودشن تدريباته أخيراً، عبر نظام الاتصال المرئي عن بعد، استعداداً للنهائيات المرتقبة.

وكان منتخب الناشئين تأهل إلى النهائيات عن جدارة، بعد تصدره للمجموعة السادسة التي ضمت منتخبات قرغيزستان والعراق ولبنان، حيث جمع العلامة الكاملة (تسع نقاط).

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