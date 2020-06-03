اتحاد اليد يجري تعديلات على مسابقات الموسم الجديد

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة اليد عن تعديلات في مواعيد مسابقات الموسم الجديد، طالت بشكل أساسي المسابقات الخاصة بمراحل الناشئين والأشبال والصغار، على أن تحافظ بطولات الرجال والشباب على المواعيد التي تم تحديدها سابقاً، بحيث يدشن موسم (2020-2021) في الرابع من شهر سبتمبر مع مسابقات الرجال.

وقال اتحاد اليد في بيان اليوم الأربعاء: "في سياق الإجراءات الاحترازية، وبناءً على الضوابط الصادرة من اللجنة العليا للأزمات والكوارث، الهادفة إلى الوقاية من جائحة "فيروس كورونا"، والحفاظ على سلامة وصحة جميع منتسبي كرة اليد، قررت لجنة المسابقات، تعديل مواعيد انطلاق بعض مسابقات الموسم القادم (2020-2021)، طالت بشكل أساسي مراحل الناشئين والاشبال والصغار، بحيث تتم العودة التدريجية للنشاط لهذه الفئات، والحفاظ على عدم استغلال الطاقة الاستيعابية القصوى للمنشآت، إذ تستهل مسابقات الصغار في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، متبوعة في النصف الثاني من ذات الشهر بانطلاقة مسابقات الأشبال والناشئين، وذلك عقب عودة منتخب الناشئين من المشاركة في البطولة الآسيوية للمنتخبات المقرر إقامتها في كازاخستان خلال الفترة من 24 أكتوبر وحتى الثالث من نوفمبر 2020".

وأضاف البيان: "اعتمدت لجنة المسابقات عدم السماح بتصعيد لاعبي البراعم "أ" للعب في فئة الصغار لكون أعمارهم أقل من 12 عاماً، كما تم أرجاء البت في إقامة مهرجانات البراعم "أ وب" للموسم الرياضي القادم، والتنسيق مع الجهات المعنية بالوضع الصحي بالدولة، بهدف الحصول على الموافقة الكاملة من قبلهم قبل تنظيم أي مهرجانات لتلك المرحلة العمرية".

وتابع: "تم الإبقاء على مواعيد انطلاقة مسابقات الرجال والشباب التي تم تحديدها سابقاً، بحيث يدشن الموسم الجديد في الرابع من سبتمبر المقبل بانطلاق منافسات الرجال، متبوعةً في السابع من ذات الشهر بانطلاق مسابقات الشباب".

وشدد البيان على احتمالية إجراء تعديلات جديدة على برامج مسابقات الموسم الجديد، وذلك بحسب المستجدات المرتبطة بالوضع الصحي في الدولة خلال الفترات التي تم تحديدها كمواعيد لانطلاقة كافة المسابقات، وبالتنسيق مع الجهات المختصة بهذا الشأن، والهادفة بالدرجة الأولى للحفاظ على سلامة الجميع.

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