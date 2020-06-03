3 مقترحات لاستكمال دوري أبطال آسيا.. وتثبيت موعد المباراة النهائية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف اتحاد كرة القدم الإماراتي عن ثلاثة مقترحات حول استكمال دوري أبطال آسيا 2020، ناقشها الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الأربعاء بنظام الاتصال المرئي "عن بُعد"، بحضور ومشاركة مدير المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم شين مانغيل ومدير إدارة المسابقات والعمليات في رابطة المحترفين طه عزت الإماراتية إلى جانب ممثلي عدد من الاتحادات الوطنية ومسؤولي الشركة الراعية للبطولات الآسيوية.

وقال اتحاد كرة القدم الإماراتي في بيان: "تم وضع ثلاثة مقترحات بشأن موعد استكمال دوري أبطال آسيا 2020 وهي في سبتمبر أو أكتوبر أو نوفمبر المقبل، وسيتم اتخاذ القرار النهائي لاحقاً حول الموعد المناسب وذلك بعد العودة للجنة المسابقات"، مشيرا إلى أن "اتحاد الإمارات لكرة القدم طالب بسرعة اتخاذ القرار من أجل أن تقوم الأندية بالتحضير الأمثل للبطولة، وسيقوم الاتحاد القاري بفتح فترة تسجيل جديدة للأندية لتسجيل اللاعبين علماً أنه تم تثبيت موعد المباراة النهائية للبطولة في الخامس من ديسمبر 2020 في منطقة غرب آسيا".

من جهته، قال الأمين العام محمد عبدالله هزام الظاهري الذي شارك في الاجتماع: "إن الاتحاد الآسيوي وبعد التنسيق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر استكمال التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين بحيث ستلعب مباراتان يومي 8 و 13 أكتوبر ومباراتين يومي 12 و 17 نوفمبر 2020".

وأوضح الأمين العام لاتحاد الكرة أن "الاتحاد الآسيوي قرر تأجيل نهائيات كأس آسيا تحت 16 عاماً المقررة في البحرين سبتمبر المقبل لتقام خلال الفترة من 25 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2020 علماً أن منتخبنا للناشئين سيشارك في هذه البطولة، كما تقرر إقامة بطولة الأندية الآسيوية لكرة الصالات في دبي للفترة من الثاني إلى 13 ديسمبر 2020".

وأضاف "قدم مسؤولو الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملخصاً حول كافة الاجتماعات التي عقُدت خلال الفترة الماضية مع الاتحادات الوطنية الأعضاء والاجراءات التي قام بها مع الجهات المختلفة ووضعية الطيران في كل بلد إلى جانب العمل والتحضير لبروتوكول خاص يتضمن قائمة الارشادات الطبية التي يجب اتباعها خلال التدريبات والمباريات في مختلف المسابقات بالفترة المقبلة إلى جانب التأكيد على تطبيق التعديلات الجديدة على قانون اللعبة التي أقرها المجلس التشريعي الدولي لكرة القدم".

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