السعودية تؤكد استمرار الاستعدادات لاستضافة كأس آسيا 2027

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027، في بيان رسمي، استمرار استعداداتها لاستضافة البطولة القارية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، بالتنسيق المستمر مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم والجهات ذات العلاقة.

وأوضحت اللجنة ، في بيان عبر حسابها على منصة "أنستغرام، أن التحضيرات تتواصل في مختلف الجوانب التنظيمية والتشغيلية وفق البرنامج الزمني المعتمد، بما يشمل جاهزية المنشآت والمرافق والخدمات المصاحبة، لضمان تقديم تجربة متكاملة للمنتخبات المشاركة والجماهير ووسائل الإعلام من مختلف أنحاء القارة.

وشدّدت اللجنة على مواصلة العمل وتسخير الإمكانات اللازمة لإنجاح هذا الحدث القاري، مؤكدةً التزامها بتقديم بطولة تليق بمكانة المملكة العربية السعودية وقدراتها على استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

كما أكدت اللجنة مراعاة المستجدات المرتبطة بالبطولة، والعمل على تهيئة الظروف الملائمة لنجاحها، بما يعزز جاهزية المملكة لاستقبال المنتخبات والجماهير الآسيوية خلال منافسات كأس آسيا 2027.