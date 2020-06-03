المصدر: دبي -الامارات اليوم

غادسون

قال اللاعب البرازيلي غادسون رودريغز (36 عاماً) إن وكيل أعماله دخل في مفاوضات مع أحد أندية دوري الخليج العربي، لينتقل إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل، وفقاً لصحيفة «يو أو إل» البرازيلية، مشيراً إلى أنه كان يرغب في إنهاء مسيرته مع كورينثاينز البرازيلي.

انتقال

أبدى لاعب يلعب في دوري الخليج العربي رغبته في الانتقال إلى صفوف أحد أندية دوري الدرجة الأولى التي تنافس على الصعود لدوري الأضواء، رغبة منه في الوجود مع زملاء يرتاح باللعب معهم.

ملاعب

علمت «الإمارات اليوم» أن أحد أندية المقدمة في دوري الخليج العربي، وقّع اتفاقية مع المجلس الرياضي بالإمارة التي يتبع لها، للحصول على ملاعب تتبع للمجلس بهدف الاستفادة منها، وينتظر أن يتم قريباً الإعلان رسمياً عن هذه الاتفاقية.

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