الحمرية يتعاقد مع الزيمبابوي تلفادزوا

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف رئيس نادي الحمرية، جمعة الشامسي، عن التعاقد مع اللاعب الزيمبابوي تلفادزوا دهيليوايو، بعقد يمتد لموسمين، قادماً من دبا الحصن، لتمثيل الفريق الأول في الموسم المقبل، وهي الصفقة التعاقدية الرابعة للحمرية، بعد التعاقد مع لاعبي حتا ماهر جاسم وعلي درويش، ولاعب دبا الحصن محمود حسن.

وقال الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «نتطلع إلى أن يشكل اللاعب الإضافة المطلوبة للفريق، لما يتمتع به من مهارات مميزة، خصوصاً أنه مازال في مقتبل العمر، وقد تم التعاقد معه بناءً على رؤية فنية للمدرب غازي الغرايري»، مبيناً: «هناك أكثر من لاعب جيد يجري في الوقت الحاضر التفاوض معه، تمهيداً لضمه إلى صفوف الفريق».

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