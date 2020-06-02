بالفيديو.. راشد بن حميد: مقترح لعودة التدريبات للدوري الإماراتي يوليو المقبل

المصدر: الإمارات اليوم –دبي

أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم أنه في اعتقاده الشخصي من الممكن عودة التدريبات للدوري الإماراتي في يوليو المقبل، معتبرا أن هذا الأمر ليس قرارا نهائيا وإنما مقترح كون أن الظروف تتغير يوما بعد يوم ، لافتا إلى أن هناك تنسيق مع الجهات المعنية في الدولة والتحدث معهم بشأن وضع الخطة الزمنية المناسبة لرجوع اللاعبين وأيضا الظروف العالمية التي يمرها فيروس كورونا ومدى ضرره على بعض الدول.

وقال الشيخ راشد بن حميد في تصريحات لنشرة علوم الدار على قناة الإمارات" لم تكن هناك تجربة مثل مانمر به ونتواصل مع الأندية الأوروبية لإيجاد البيئة والتجربة الملائمة لنا".

وأضاف الشيخ راشد بن حميد "لدينا مقترحات لتخفيض درجة الحرارة في الملاعب عبر تكنولوجيا تعمل على خفيض درجة الحرارة في الملاعب إلى 10 درجات.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد قرر تجميد النشاط الرياضي منذ 15 مارس بسبب جائحة كورونا" كوفيد"، علما أن اتحاد الكرة كان قد قرر استئناف النشاط الرياضي بما فيه دوري الخليج العربي مبدئيا في أغسطس المقبل.

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