فريق العين يعود إلى التدريبات الجماعية منتصف الشهر الحالي

المصدر: معاذ كمبال- العين

كشف مدافع فريق العين، الياباني، تسوكاسا شيوتاني أن المسؤولين في شركة نادي العين لكرة القدم أخطروا اللاعبين بأن موعد العودة للتدريبات الجماعية سيكون في منتصف شهر يونيو الجاري لكنه لا يعرف ما إذا كان فريقه سيستأنف مسابقة دوري الخليج العربي ويخوض نهائي كأس رئيس الدولة، لافتاً إلى أنه يتدرب في منزله مثله ومثل بقية الرياضيين حول العالم في خطوة يهدف من خلالها للحفاظ على لياقته البدنية.

وقال شيوتاني: "في منتصف مارس الماضي تم إلغاء التدريبات، كان الجميع في حجر منزلي لذك قمت بشراء جهاز رياضي خاص بالجري داخل المنزل ودراجة ثابتة حتى أتمكن من مواصلة التدريبات، في البداية كان مقرراً أن يستأنف الدوري في شهر مايو، ولكن هذا الأمر أصبح أيضًا صعبًا، وتم تمديد فترة الحجر المنزلي وحالياً من المقرر أن تستأنف في شهر أغسطس ولكن هذا الإعلان ربما يتغير".

تفاصيل أوفى تأتي لاحقاً

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