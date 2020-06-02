ريجيكامب يتلقى سيارة «فيراري» هديةً من زوجته

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت وسائل إعلام رومانية عن تلقي مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، هدية ثمينة من زوجته أنا ماريا برودان، عقب عودتهما الأسبوع الماضي إلى مدينة سناغوف، التي تبعد 40 كيلومتراً شمال العاصمة الرومانية بوخارست.

وأوضحت صحيفة «برو سبورت» أن ريجيكامب شوهد، أول من أمس، أثناء توجهه لحضور اجتماع مع ممثلي أحد أكبر بيوت الأزياء الرومانية، إذ كان مدرب الوصل قد وقع عقداً مع الشركة في فبراير الماضي، ليصبح شخصية دعائية (موديل) لمنتجات الشركة من الملابس الرجالية مقابل 100 ألف يورو.

وأشارت إلى أن ريجيكامب توجه إلى الاجتماع وهو يقود السيارة الجديدة من نوع فيراري 488 جي تي بي، التي تبلغ قيمتها 350 ألف يورو، موضحة أن المدرب الروماني يمتلك أسطول سيارات تتخطى قيمته ثلاثة ملايين يورو.

وأضافت: «ريجيكامب يمتلك ضمن أسطول السيارات الخاصة به مجموعة من السيارات الفاخرة، أبرزها مرسيدس مايباخ، وسياراتا رولز رويس، وسيارتا مرسيدس، وبنتلي، وكاديلاك إسكاليد، وجيب رانغلر، إذ تحتاج هذه المجموعة من السيارات صيانة دورية شهرياً، تحتاج إلى بضعة آلاف يورو، وهو ما يتخطى راتباً جيداً للاعب كرة قدم في الدوري الروماني».

وبيّنت أن المدرب الروماني حصد العديد من الأموال بعد انتقاله للتدريب في الدوري السعودي، ثم دوري الخليج العربي، موضحة أن ريجيكامب حصل على تعويض قدره 2.2 مليون يورو، عقب فسخ عقده مع نادي الوحدة، قبل أن يوقع عقداً جديداً مع نادي الوصل، يحصل بموجبه على سبعة ملايين يورو مقابل توليه تدريب «الإمبراطور» لمدة موسمين.

وأكدت أن لورينت ريجيكامب يعد نموذجاً مثالياً لرجل الأعمال الناجح في رومانيا، إذ إن لديه العديد من مصادر الدخل الجانبية، إضافة إلى عمله مدرباً، بينما يعد من أغلى المدربين في رومانيا في الفترة الأخيرة.

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