كاكوتا يبتعد عن شباب الأهلي

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة «تودو فيغاس» الفرنسية أن نادي لانس اقترب من التعاقد مع اللاعب الكونغولي غايل كاكوتا، رغم دخول شباب الأهلي بقوة في مفاوضات مع نادي أميان الفرنسي لضم اللاعب بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت أن كاكوتا بات على مقربة من التوقيع على عقد انضمامه إلى لانس، ليعود إلى فريقه السابق الذي لعب في صفوفه في 2007 على سبيل الإعارة من تشلسي الإنجليزي، مبينة أن نادي رايو فايكانو الإسباني سيحصل على نسبة من الصفقة، بعدما وضع شرطاً في عقد كاكوتا مع أميان، يضمن له الحصول على مقابل مادي في حال إعارة أو بيع لاعبه السابق.

وأشارت إلى أن الصفقة ستبلغ قيمتها 5.5 ملايين يورو، مؤكدة أن كاكوتا أثار الشك بتردده بشأن الموافقة على عرض شباب الأهلي، أو البقاء في فرنسا، والانضمام إلى لانس.

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