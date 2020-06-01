الرئيس الليبيري جورج يغني لمكافحة «كورونا»

المصدر: مونروفيا - أ.ف.ب

أعلن مكتب الرئيس الليبيري، جورج وياه، اللاعب الإفريقي الوحيد المتوج بجائزة الكرة الذهبية عام 1995، أن منظمة الأمم المتحدة للثقافة والتربية والعلوم (يونسكو)، ستستخدم أغنية كتبها وياه بنفسه، وأصدرها لنشر التوعية بفيروس كورونا المستجد.

ويأمل وياه الذي لعب سابقاً مع الجزيرة الإماراتي، في أن تجد أغنيته أصداء في بلاده الواقعة غرب القارة الإفريقية، التي تضم 4.5 ملايين نسمة، للحد من تفشي فيروس «كوفيد-19».

وجاء في بيان صادر عن مكتب وياه: «أغنية (فلنتحد سوياً لمواجهة كورونا)، ستكون جزءاً من المرحلة الثانية لحملة (لا تنتشر) التي أطلقتها منظمة يونسكو، والتي تهدف إلى تثقيف وتوعية المجتمعات في جميع أنحاء إفريقيا حول مخاطر الوباء»، وتابع البيان: «يقول المنظمون إن الأغنية ستترجم إلى اللغتين الفرنسية والعربية، ومن المتوقع أن يتم عرضها على منصات عدة خلال الحملة، بما فيها (بي بي سي) و(فرانس 24)، كما طُلب من القائد الليبيري أن يكون السفير العام للحملة من أجل حث المبتكرين والفنانين في جميع أنحاء إفريقيا».

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