المصدر: دبي-الامارات اليوم.

لارسون

ذكرت صحيفة «بالا» القبرصية أن أحد أندية دوري الخليج العربي، تقدّم بعرض رسمي لضم اللاعب السويدي، دانييل لارسون، من أريس سالونيكا اليوناني، مشيرة إلى أن اللاعب تلقى عروضاً أخرى أبرزها من الصين والسعودية.

ريان

تعافى لاعب فريق العين، الدولي ريان يسلم، من الإصابة التي حرمته المشاركة مع «الزعيم» منذ بداية الموسم، ونشر اللاعب عبر حسابه في «إنستغرام» فيديو يظهر خلاله في تدريبات لياقة بدنية، ليكون جاهزاً للمشاركة مع فريقه في ما تبقى من الموسم.

وعد

وعد رئيس مجلس إدارة أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي خلال لقائه مع رئيس شركة كرة القدم بالنادي، بتوفير الاحتياجات المطلوبة للفريق حتى تتمكن شركة الكرة من تنفيذ خططها وبرامجها على النحو المطلوب، سواء على صعيد التعاقد مع لاعبيها أو تجهيز الفريق.

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