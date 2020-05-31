شباب الأهلي مهتم بضم لاعب تشلسي السابق

المصدر: أحمد طارق - دبي

ذكرت صحيفة «غت فوتبول نيوز»، الفرنسية، أن نادي شباب الأهلي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب الفرنسي غايل كاكوتا، بداية من الموسم المقبل.

وأوضحت أن «فرسان دبي» اتخذ تحركات ملموسة بشأن تقديم عرض رسمي لنادي أميان الفرنسي، للتعاقد مع اللاعب الكونغولي الأصل، لافتة إلى أن كاكوتا يفضل البقاء في فرنسا، بينما في الوقت نفسه لن يمانع في الرحيل إلى الإمارات، في حال كان العرض المادي هو الأفضل.

وأضافت: «نادي لانس الفرنسي دخل في مفاوضات أيضاً مع كاكوتا، الذي انتقل إلى أميان في أغسطس الماضي، قادماً من رايو فايكانو الإسباني مقابل ثلاثة ملايين يورو».

يذكر أن كاكوتا نشأ في صفوف فريق الناشئين بنادي تشلسي الإنجليزي، وسبق له اللعب في أندية فولهام، وبولتون، ولاتسيو الإيطالي، وإشبيلية الإسباني.

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