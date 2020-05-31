خورفكان يتوصل إلى اتفاق لتجديد عقد الحارس محمد يوسف

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

علمت «الإمارات اليوم»، من مصدر رسمي، أن شركة خورفكان توصلت إلى اتفاق رسمي ونهائي مع حارس مرمى المنتخب الوطني السابق ونادي خورفكان محمد يوسف، بتجديد عقده مع الفريق الأول وتمثيله في دوري الخليج العربي، بحيث يمتد العقد لموسمين مقبلين، وذلك تثميناً للمردود الفني المميز الذي قدمه في الموسم الكروي الحالي وأسهم في تعزيز حظوظ فريقه بالبقاء، يأتي ذلك بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي خبر انتقال الحارس إلى أندية أخرى في أبوظبي ودبي. واستناداً إلى المصدر، فان مراسيم توقيع العقد ستتم وفقاً للإجراءات الاحترازية المتبعة للحدّ من فيروس «كورونا» لضمان السلامة العامة. يذكر أن الحارس محمد يوسف يعتبر ثاني أكثر حارس مرمى تصدياً للكرات في الموسم الحالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news