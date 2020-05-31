المصدر: دبي-الامارات اليوم.

عقود

بات أحد أندية المقدمة بدوري الخليج العربي في حيرة من أمره، بشأن تجديد عقود عدد من لاعبيه المواطنين من عدمها، وإمكانية الاستغناء عن بعضهم، في ظل ضبابية الموقف، وعدم وضوح الرؤية من قبل اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، بشأن حسم مصير الدوري بشكل قاطع حتى الآن.

ميزانية

عقد مسؤول بارز في أحد الأندية الكبيرة اجتماعاً مصغّراً مع بعض مسؤولي النادي، لبحث التطوّرات الجديدة، ورصد ميزانية معتبرة تلبي الاحتياجات التي طلبها الجهاز الفني، لدعم صفوف الفريق بعدد من اللاعبين والعناصر الجديدة، علماً بأن هذا النادي بدأ في عقد عدد من الصفقات.

ستريبل

ذكرت صحيفة «إيه دي» الهولندية أن مدرب الجزيرة السابق، يورغن ستريبل، اتفق مع نادي «آم في في ماستريخت» على قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل، وذلك في أولى تجاربه عقب إقالته من تدريب «فخر أبوظبي» في أكتوبر الماضي.

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