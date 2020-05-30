اعتقال لاعب الوحدة في بلجيكا

المصدر: أحمد طارق -دبي

كشفت وسائل إعلام بلجيكية عن اعتقال لاعب الوحدة، الكونغولي بول جوزيه مبوكو، بعدما كان ضمن مجموعة اللاعبين الذين خرقوا الحجر الصحي في بلجيكا بخوضهم مباراة مع بعض زملائهم.

وقالت صحيفة «هابردار»: «إن مبوكو شارك مع زميله السابق في نادي ستاندر ليغ، المغربي المهدي كارسيلا مع خمسة من لاعبي الفريق البلجيكي، حيث خاضوا مباراة مع لاعبي فريق إر إف سي لييغ المنافس بالدرجة الثالثة».

وأضافت أن «الشرطة حققت مع مبوكو واللاعبين الذين شاركوا في المباراة ووضعتهم تحت المراقبة في انتظار أن يصدر في حقهم قرار، بعد خرقهم للحجر الصحي والمساهمة في تجمع الجماهير، وهو الأمر الذي يُخالف القوانين الاحترازية التي وضعتها الحكومة البلجيكية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا».

الشرطة البلجيكية حققت مع مبوكو واللاعبين الذين شاركوا

في المباراة.

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