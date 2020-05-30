الحمرية يضم ماهر جاسم.. ويجدد للغرايري وفيصل خليل

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية جمعة الشامسي بأن ناديه ضم ثلاثة لاعبين لتدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وجدد عقد المدرب التونسي غازي الغرايري، والنجم فيصل خليل لمدة موسم آخر الذي يتوقع أن يتألق لدى استئناف النشاط بعدما كان قد غاب كثيراً عن مباريات الموسم الحالي بسبب إجراء عملية في عينه، على حد تعبيره.

وقال لـ «الإمارات اليوم»: «نعلم أن فيصل خليل كان قد توقف لفترة عن لعب الكرة وعاد الموسم الماضي فقط وعليه أتوقع أن يكون أكثر تألقا الموسم المقبل خصوصاً أنه أجرى عملية في عينه الموسم الماضي منعته عن الظهور كثيراً في المباريات، ولكنه قائد بمعنى الكلمة سواء داخل أو خارج الملعب، وحتى عند اشتراكه في الشوط الثاني أو أي عدد من الدقائق يكون مصدر خطورة كبير للفريق وهو ما جعلنا نتأكد بزيادة تألقه الموسم المقبل لذا قمنا بالتجديد معه».

ويحتل فريق الحمرية المركز الرابع في ترتيب دوري الدرجة الأولى ويعتبر في صلب المنافسة على الصعود إذ يملك 27 نقطة ويملك مباراة مؤجلة، وعند فوزه بها سيصل إلى 30 نقطة أي بفارق نقطتين عن فريق دبا الحصن الوصيف مع تبقي أربع جولات على نهاية المسابقة.

وأضاف الشامسي: «ضم النادي اللاعب ماهر جاسم من حتا وأتوقع أن يكون إضافة قوية للفريق حيث أنه لاعب دوري محترفين ويملك تاريخ كبير، كما تعاقدنا مع اللاعبين علي درويش، محمود حسن من فريق دبا الحصن، مع التركيز على المجموعة نفسها من اللاعبين المواطنين الموجودين حالياً مع الفريق وسواء تم تكملة الموسم أو تم إلغاءه فسيتم الاعتماد على المجموعة نفسها».

وعن اللاعبين الأجانب، قال الشامسي: «سيقوم النادي بالبحث عن لاعبين أجانب لقيادة الفريق الموسم المقبل بداية من فتح فترة القيد».

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