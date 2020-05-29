إطلاق برنامج بيئة آمنة للأطفال أثناء ممارسة كرة القدم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت رابطة المحترفين، أمس، عن إطلاق برنامج لحماية الأطفال، يهدف إلى ضمان استمتاعهم بحقهم في ممارسة كرة القدم في بيئة آمنة، ومنع أي ضرر قد يلحق بهم أثناء مشاركتهم في اللعبة.

وقالت الرابطة في بيان لها إن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها في الالتزام بسلامة الأطفال ورعايتهم، تماشياً مع رؤية الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، التي تهدف إلى جعل ممارسة كرة القدم تجربة إيجابية لجميع الأطفال.

وأضافت أن البرنامج سيتم تنفيذه بالتعاون مع مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل، والاتحادين الآسيوي والدولي، ويستهدف تحقيق أربعة أهداف رئيسة هي: تطبيق تدابير الحماية لخلق بيئة آمنة للأطفال لممارسة كرة القدم، وتسهيل الإبلاغ عن أي مخاوف متعلقة بسلامة الأطفال، وضمان التحقيق السريع في هذه المخاوف، وزيادة الوعي بأهمية سلامة الأطفال وحمايتهم داخل الأندية.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للرابطة، وليد الحوسني: «حماية الطفل وسلامته ظلت دائماً أولوية لدى قيادتنا الرشيدة، ودورنا في الرابطة هو التعاون مع اتحاد الإمارات والاتحادين الآسيوي والدولي ووزارة الداخلية، لضمان توفير بيئة كرة قدم آمنة لأطفال الإمارات».

وأضاف: «يسعدنا أن نكون روّاداً في المنطقة، ومن بين الأوائل في آسيا الذين يلتزمون بتقديم سياسة حماية فاعلة للأطفال».

كما قال الأمين العام للاتحاد الآسيوي، داتو ويندسور: «اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي تعهدت بجعل برامج حماية الأطفال هدفاً رئيساً حينما اجتمعت في نوفمبر 2018، ويسعدنا أن رابطة المحترفين الإماراتية انضمت إلى البرنامج».

وقال ضابط المسؤولية الاجتماعية والتعليم في (فيفا)، جويس كوك: «إن هذه المبادرة المهمة تتماشى مع المبادئ والخطوات العملية الموضحة في دليل (الفيفا) لحماية الأطفال».

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