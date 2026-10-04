الاتحاد الإماراتي يضاعف عدد الطائرات إلى 12 لنقل جماهير «الأبيض» إلى نهائي «خليجي 27»

أعلن اتحاد كرة القدم الإماراتي، اليوم الأحد، مضاعفة عدد الطائرات من 6 إلى 12 لنقل جماهير المنتخب الوطني إلى جدة لمؤازرة "الأبيض" في المباراة النهائية لبطولة "خليجي 27" أمام المنتخب السعودي المقررة الثلاثاء (الساعة العاشرة بتوقيت الإمارات).

وقال اتحاد الكرة على حسابه الرسمي: "بعد الإقبال الجماهيري الكبير ‏اتحاد الكرة يرفع عدد الطائرات الخاصة إلى 12 طائرة بدلاً من 6، و‏بإمكانكم الآن التسجيل وفقاً للشروط والأحكام الواردة".

ونشر اتحاد الكرة رابط الحجز: fanet.ae/UAEFA/aspx/Pub، مشيراً إلى أنه سيتم غلق باب التسجيل مع اكتمال العدد المطلوب علماً أن الرحلة ستكون ذهاب وعودة في نفس اليوم .