المصدر: الامارات اليوم

مفاوضات

فشلت المفاوضات الجارية بين أحد أندية دبي، ولاعب دولي من أبوظبي، للمرة الثانية على التوالي، بسبب خلافات على النواحي المادية، إذ يتمسك اللاعب بالحصول على خمسة ملايين درهم في الموسم، فيما توقف عرض النادي عند 2.4 مليون درهم.

«غيث»

استعانت جماهير أحد أندية دوري الخليج العربي بصورة البرنامج الرمضاني الشهير «غيث»، دون أن تدوّن عليها أي تعليق، في إشارة لحاجة النادي للمساعدة، بعد أن أبدى أكثر من نادٍ التعاقد مع لاعبيه.

نيغريدو

رفض لاعب النصر السابق، الإسباني ألفارو نيغريدو، عرضاً للانتقال إلى أحد الأندية التركية، حسب ما ذكرت صحيفة «سبور إكس» التركية، التي أشارت إلى أن نيغريدو أبدى رغبته في ختام مشواره باللعب في إسبانيا.

توثيق

نشر نادي الشارقة على صفحته عبر «تويتر» سلسلة وثائقية لخص خلالها مشوار الفريق الأول لكرة القدم نحو التتويج بلقب دوري الخليج العربي الموسم الماضي، وهو اللقب السادس له. وتطرق النادي إلى أبرز العناصر التي أدت إلى الفوز باللقب، وأبرز اللاعبين الذين صنعوا هذا الإنجاز، والدور الكبير الذي قام به الجمهور.

عقد

استغرب لاعب مؤثر في أحد أندية دوري الدرجة الأولى التي تسعى للصعود إلى المحترفين، سبب عدم تواصل إدارة ناديه معه بخصوص تجديد عقده، بالرغم من كونه من العناصر المهمة في الموسمين الماضيين، خصوصاً أنه رفض عقداً مغرياً أخيراً بتوصية من الإدارة نفسها.

رسالة

وجّه رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع، عبر حسابه على «تويتر»، رسالة شكر إلى جميع القائمين على الحسابات الجماهيرية، التي وصفها بأنها تعمل في صمت، ولهدف واحد فقط هو نادي الشارقة، مشيراً إلى أنه يشرفهم في النادي التعاون مع القائمين على هذه المنصات الخاصة، ومع الإخوة المشرفين على منصات النادي الرسمية.

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