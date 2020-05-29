250 مشاركاً في بطولة كأس الإمارات للياقة البدنية «عن بعد»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس الإمارات للياقة البدنية (عن بعد)، التي ينظمها اتحاد السباحة بالتعاون مع اتحاد كمال الأجسام واللياقة البدنية الذي قام بتوفير حكام مختصين للبطولة التي تستمر على مدار يومين بمشاركة 250 رياضياً.

وقال نائب رئيس اتحاد السباحة جمعة البلوشي لـ«الإمارات اليوم»: «إن البطولة اختبار حقيقي لكل السباحين والسباحات بالمنتخب بعد تدريب أكثر من ثلاثة أشهر، ومن أجل رفع وتيرة المنافسة قرر الاتحاد فتح باب المشاركة لكل المقيمين في الإمارات لتشجيع السباحين».

وكان اتحاد السباحة قد أعلن أن البطولة ستبدأ عند الساعة الثانية ظهراً عن طريق برنامج «زووم»، لتشجيع الرياضيين على ممارسة التدريبات اليومية والدخول في منافسات بإجراء 10 تدريبات خلال 10 دقائق متواصلة للوصول لأكثر اللاعبين لياقة»، مشيراً إلى أنه «تم رصد 30 ألف درهم جوائز للفائزين في البطولة».

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