ريجيكامب يعود إلى رومانيا

المصدر: أحمد طارق - دبي

كشفت وسائل إعلام رومانية عن عودة مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، إلى العاصمة الرومانية بوخارست، أول من أمس، قادماً من دبي، بعدما ظل على قائمة الانتظار لمدة أسبوعين قبل العودة إلى بلاده.

وأوضحت صحيفة «جي إس بي» أن ريجيكامب (44 عاماً)، وزوجته سيدة الأعمال أنا ماريا برودان (47 عاماً)، عادا، أول من أمس، إلى رومانيا، بعدما بقيا في دبي خلال الفترة الماضية، بسبب الأزمة التي يعيشها معظم دول العالم بتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

من جهتها، قالت أنا ماريا برودان، عقب وصولها إلى رومانيا، إنها واجهت صعوبات عدة لمتابعة أعمالها الخاصة في بوخارست، بسبب قيود السفر المفروضة، مشيرة إلى أنه تم إلغاء العديد من الرحلات الجوية المتجهة إلى رومانيا، قبل أن يتم إبلاغها هي وزوجها بإمكانية السفر.

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