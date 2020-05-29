نادٍ يوناني يشترط مليوني يورو لانتقال فيتفاتزيديس إلى أحد أندية دبي

لاعب أهلي جدة سابقاً اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس. من المصدر

المصدر:
  • أحمد طارق - دبي
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ذكرت وسائل إعلام يونانية أن نادي أريس سالونيكا رفض عرضاً من أحد أندية دوري الخليج العربي، للتعاقد مع اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفاتزيديس بداية من الموسم المقبل، مقابل 1.5 مليون يورو.

وأوضحت صحيفة «برو تو ثيما» أن «إدارة نادي أريس سالونيكا اشترطت الحصول على مليوني يورو، مقابل الموافقة على العرض الذي ذكرت أنه من أحد أندية دبي»، لافتة إلى أن فيتفاتزيديس يقدم عروضاً رائعة مع ناديه في الموسم الحالي، بمشاركته في 35 مباراة، وإحرازه ثلاثة أهداف، وصناعته تسعة أهداف.

يذكر أن إيوانيس فيتفاتزيديس (29 سنة) سبق له خوض تجربة في الدوري السعودي، مع النادي الأهلي لثلاثة مواسم، وأسهم في الإنجاز التاريخي بالفوز بلقب الدوري للمرة الثالثة في تاريخه، وكأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الـ13 في تاريخه في موسم 2015-2016.

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