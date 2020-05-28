تيغالي: لا أصدق حصولي على أقوى جواز سفر في العالم

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد لاعب النصر، سيباستيان تيغالي، أنه يعتبر نفسه الهداف التاريخي لكرة القدم الإماراتية، لافتاً إلى أنه الوحيد الذي تخطى حاجز الـ200 هدف في جميع المسابقات.

وقال تيغالي لصحيفة «بالون لاتينو» الأرجنتينية: إن «لاعب الوصل السابق، فهد خميس، هو الهداف التاريخي للدوري، ويفصلني عنه 13 هدفاً، لكن فعلياً أنا أتفوق عليه بإحراز أكثر من 200 هدف في جميع المسابقات المحلية، لهذا فأنا الهداف التاريخي لكرة الإمارات، كون أنني الأول الذي يحقق هذا الإنجاز».

وعن اختياره للانضمام إلى المنتخب، قال إنه اعتبر الأمر في البداية مجرد شائعة، قبل أن يتحوّل الأمر إلى حقيقة. وأوضح: «عندما حضرت الحفل السنوي لتوزيع جوائز الأفضل في الدوري في الموسم قبل الماضي، وعقب حصولي على جائزة أفضل لاعب أجنبي، تحدث معي رئيس اتحاد الكرة الإماراتي السابق مروان بن غليطة، وسألني إذا كانت لدي الرغبة في اللعب باسم المنتخب، وكان السؤال صدمة جميلة لي كونها غير متوقعة، ولم أعرف بداية ماذا أقول، لكن بعد ذلك أبديت سروري بالأمر، وأن اللعب باسم الإمارات شرف لي».

وأضاف: «لم أفصح بداية لزوجتي وولدي عن الأمر بانتظار أن يكون رسمياً». وقال: «ما حدث لي أعتبره شيئاً رائعاً بعدما بلغت من العمر 35 عاماً، إذ إنني لم أفكر إطلاقاً أن أحصل على جواز سفر بهذه الجودة، ويُعد الأفضل على مستوى العالم، ودون شك أن انضمامي إلى المنتخب كان بهدف واحد هو رغبتي في المشاركة في كأس العالم، ومساعدة الفريق على تحقيق هذا الهدف».

في جانب آخر، قال إن بدايته في كرة الإمارات كانت ستكون من خلال بوابة الوصل، وأوضح: «عندما كنت ألعب في الاتفاق السعودي، تلقيت عرضاً من مدرب الوصل وقتها مارادونا، وكان العرض مفاجأة لي، وتحمست للتجربة، لكن المفاوضات لم تكتمل، فواصلت في السعودية ولعبت للشباب، قبل الالتحاق بالوحدة في 2013». وقال إنه «كاد أن يترك كرة القدم نهائياً حين كان بعمر 16 سنة، نتيجة تأثره الشديد لوفاة والدته بالسرطان في 2001».

وعن سبب رحيله الأخير عن الوحدة، بعد سبع سنوات، وانتقاله إلى النصر، قال: «هناك بعض الأشخاص في الوحدة، ليست لديهم الرغبة في استمراري، ولا أفهم إذا كانت لأسباب شخصية، أم كما قالوا لي بسبب عامل السن، وحصولي على راتب مرتفع».

وكشف أن النصر أبدى رغبته في التعاقد معه في أكثر من مناسبة، وكان التعاقد أكثر سهولة، كونه لم يعد مرتبطاً بعقد مع الوحدة، فالتحق بالعميد لموسمين.

وعن مستقبله، قال إنه قد يتحوّل إلى التدريب، خصوصاً أنه انخرط فعلاً في الحصول على دورات تدريبية، لكنه يتمنّى قبل ذلك أن يقدم الإضافة المطلوبة إلى هجوم العميد في الفترة المقبلة.

أنا الهداف التاريخي للكرة الإماراتية وشرف لي تمثيل المنتخب.

كان بإمكاني أن أصبح لاعباً في الوصل قبل الانضمام للوحدة.

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