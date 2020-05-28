مجلس دبي يطلق سباق «الجري الافتراضي» 3 يوليو بمشاركة عالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع شركة «بوكاري سويت» اليابانية الرائدة في صناعة المشروبات الرياضية إطلاق سباق الجري الافتراضي 3 يوليو المقبل، ويُقام من خلال منصات التواصل الاجتماعي، للمساهمة في الحفاظ على السلامة العامة للمجتمع والتشجيع على ممارسة الرياضة، في ظل الوضع الراهن نتيجة انتشار فيروس كورونا.

وينطلق السباق الساعة 12 ظهراً 3 يوليو، ويستمر لـ24 ساعة، وستكون المشاركة مفتوحة للجميع من مختلف دول العالم للجنسين. ويتضمن السباق فئات 5 كلم، و10 كلم، إضافة إلى سباق آخر لأصحاب الهمم لمسافة 5 كلم، كما تم تخصيص جوائز قيمة للفائزين. ويمكن التسجيل في السباق من خلال الموقع الإلكتروني للمجلس (www.dubaisc.ae).

ويعتبر تطبيق (https:/‏‏‏/‏‏‏dscmobileapp.ae/‏‏‏DSCAPP/‏‏‏api/‏‏‏download) شرطاً للمشاركة، حيث يضم بيانات المشارك، ويشرح المراحل والخطوات التي يتوجب على المشارك القيام والالتزام بها.

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