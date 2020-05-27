الوصل يرفض التفريط في ليما وسالمين وصالح

المصدر: أحمد طارق - دبي

علمت «الإمارات اليوم» بأن أحد أندية دوري الخليج العربي، التي تنافس في الصدارة، دخلت مفاوضات مع إدارة نادي الوصل، لضم هداف الفريق في آخر ست سنوات فابيو ليما، بداية من الموسم المقبل مقابل 40 مليون درهم، إلى جانب إعارة لاعبين، على أن يتم تقسيط المقابل المادي على دفعات.

من جهته، أكد مصدر مسؤول في الوصل، أن النادي يرفض التفريط في خدمات كلٍّ من ليما وعلي سالمين وعلي صالح، لافتاً إلى أن شركة الوصل لكرة القدم، تعمل على تدعيم صفوف الفريق في الموسم المقبل، مع الحفاظ على العناصر الأساسية التي تشكل القوام الرئيس للفريق.

وقال المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، إن إدارة الوصل لا تفكر في بيع نجم الفريق فابيو ليما خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لافتاً إلى أنه من الطبيعي أن يسعى العديد من الأندية للحصول على خدمات اللاعب، الذي يعد من أفضل اللاعبين في الدوري بالمواسم الأخيرة.

وأضاف: «رئيس نادي الوصل، سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، شدد على استمرار العناصر الأساسية، ومن أبرزهم ليما، إذ إن سموه يوفر الإمكانات كافة للنادي، بهدف تكوين فريق قوي، والحفاظ على المميزين».

وعن مستقبل الدولي علي سالمين، والأنباء التي أشارت إلى أن هناك صعوبات في تجديد عقده، قال: «سالمين من الركائز الأساسية كذلك، ولا خلاف على أن شركة الكرة متمسكة باستمراره، وسيتم بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة كافة تجديد عقد سالمين مع الوصل في الفترة المقبلة، لأنه لا توجد نية للاستغناء عن خدماته».

وأشار إلى أن الأمر نفسه ينطبق على المهاجم الشاب علي صالح، موضحاً: صالح يعد مستقبل خط الهجوم في الوصل والمنتخب، ومن أبناء النادي، إذ أثبت وجوده مع الفريق في آخر موسمين، وإدارة النادي لا تفكر في الاستغناء عن خدماته، أو مناقشة أي من العروض التي تلقاها اللاعب في الفترة الماضية.

يذكر أن عقد ليما يمتد حتى 2022، بينما جددت شركة الكرة لعلي صالح في مايو 2018 لمدة خمس سنوات حتى 2023، وينتهي عقد علي سالمين بنهاية الموسم الجاري، إذ دخل أكثر من نادٍ بدوري الخليج العربي في مفاوضات من أجل ضم اللاعب الدولي بداية من الموسم المقبل.

وبات فابيو ليما أحد أبرز الأسماء المطروحة في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما تم ضمه إلى صفوف المنتخب الوطني في فبراير الماضي، إذ يعد ليما من أبرز اللاعبين في دوري الخليج العربي، في آخر ست سنوات، كما أنه هداف الوصل في الفترة نفسها.

الوصل متمسك بلاعبيه الأساسيين، وعقد ليما يمتد حتى 2022، بينما صالح حتى 2023، وسيتم التجديد قريباً لسالمين الذي ينتهي عقده الموسم الحالي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news