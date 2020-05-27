حتا متمسك ببقاء لاعبيه الأجانب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أكد المدير التنفيذي، مشرف الفريق الأول لكرة القدم بنادي حتا، عبدالله البدواوي، استمرار أجانب الفريق لمن يرغب منهم في الوجود مع الفريق بالموسم المقبل، مؤكداً أن «حتا لم يفاوض أياً من لاعبيه خلال الفترة الماضية، حيث ينتظر اتضاح الرؤية بخصوص عودة النشاط الكروي».

وقال البدواوي، لـ«الإمارات اليوم»، إن النادي متمسك باستمرارهم، كما أنه لم يفاوض أي لاعب لضمه، وأوضح: نريد استمرارهم، إلا إذا رغب بعضهم في الرحيل. وقال إن هناك لاعبين مرتبطين بعقود، ومثلهما إعارة حتى نهاية الموسم، وهما البرازيليان روزا، ونيلتون ميرا، ولم يتم التحدث معهم حتى الآن بانتظار تحديد مصير الموسم الكروي.

وأضاف: فريق حتا مستعد لأي قرار خاص بالبطولة يتخذه اتحاد الكرة، سواء بتكملة الموسم أو إلغائه، وبانتظار تحديد مصير الموسم، ليتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بعودة النشاط الرياضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news