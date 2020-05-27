جمال معروف لم يجدد عقده بَعْدُ مع العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال مصدر مقرب من لاعب فريق العين، جمال معروف، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأخير لم يجدد تعاقده مع «الزعيم» حتى الآن، وإن كل ما أثير في الفترة الماضية عن ذلك غير صحيح، وذكر المصدر أن الأيام القادمة قد تشهد الوصول إلى صيغة سيوقع بموجبها اللاعب على العقد الجديد.

وذكر المصدر أن الأخبار، التي جرى تداولها في الأيام الأخيرة من شهر رمضان عن انتقال اللاعب لنادٍ آخر غير صحيحة، وأن الاستمرار مع «الزعيم» هو الخيار النهائي لجمال معروف، خصوصاً أنه يحظى بثقة ودعم من قبل المدرب البرتغالي، بيدرو إيمانويل. يذكر أن عقد اللاعب مع النادي ينتهي بنهاية الموسم.

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