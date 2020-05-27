40 ألف متابع لتدريبات «الشارقة للدفاع عن النفس» الافتراضية

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

كشف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أن برنامج التدريب الافتراضي، الذي أقامه في ألعاب الجوجيتسو والكاراتيه والتايكواندو، شهد متابعة 40 ألفاً، تفاعلوا مع التدريبات المختلفة التي قام بها مدربون متخصصون عن بُعْد، ومن خلال نظام الاتصال المرئي، في ظل توقف النشاط الرياضي.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي، طارق السويدي، في تصريح صحافي، أن التدريبات شهدت متابعة كبيرة من داخل وخارج الإمارات، ووصلت إلى 17 دولة.

وقال إن المشاركين استفادوا من أشرطة فيديو لمدربين متخصصين، صححت العديد من الأخطاء خلال التدريبات.

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