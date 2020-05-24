المدفع: تفاوضنا مع تيغالي.. وإيغور باقٍ ولم نتلقّ أي عرض بشأنه

المصدر: منصور السندي - الشارقة

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي، علي سالم المدفع، عن أن ناديه تفاوض بالفعل مع مهاجم الوحدة السابق والنصر الحالي، سيبستيان تيغالي، لكنه لم يتوصل إلى اتفاق معه، مؤكداً أن محترف الشارقة، إيغور كورنادو، مستمر مع الفريق ولم يتلقّ النادي أي عرض بشأنه، لافتاً إلى أن هناك عروضاً عدة قدمت لبقية اللاعبين الأجانب بالنادي من أندية مختلفة، مشيراً إلى أن هناك مجلساً لجماهير نادي الشارقة سيتم الإعلان عنه قريباً، كما سيتم الإعلان عن طريقة عمل المجلس، وكل الموضوعات المرتبطة به، وذلك بعد دراسته من قبل إدارة التخطيط الاستراتيجي في النادي لوضع تصور عام بشأنه، مؤكداً أن هذا المجلس يهدف إلى توفير الخدمات لجمهور الشارقة.

وقال علي سالم المدفع: «الشارقة قدّم عرضاً معقولاً إلى تيغالي، حسب الموجود في الساحة الرياضية بالدولة، لكن لم نتفق معه وتوجّه إلى نادي النصر، وأتمنى له التوفيق مع النصر، وأن يتمكن من خدمة المنتخب في المستقبل».

وأضاف علي سالم المدفع في تصريحات لقناة الشارقة الرياضية: «شركة كرة القدم في النادي، برئاسة عبدالله العجلة، والأعضاء في الشركة يتشاورون مع المدرب في الأمور المتعلقة بالفريق، ومرت بالفريق مرحلة جعلته يتراجع من المركز الأول إلى الخامس، لكن بالتأكيد فإن المدرب لديه وجهة نظر بشأن مستقبل معالجة هذه النواقص ووضع بعض الخطط لمعالجتها، بجانب إيجاد دكة احتياط قوية تساعد في إيجاد البديل في حال إصابة إي لاعب».

وكان رئيس شركة النصر لكرة القدم، عبدالرحمن أبوالشوارب، قد كشف عن نجاح نادي النصر في التعاقد مع مهاجم الوحدة السابق والمنتخب الوطني، سيباستيان تيغالي، لموسمين مقابل مبلغ عادي جداً، على عكس ما يتردد حول ثمن اللاعب التعجيزي، على حد تعبيره، مشيراً إلى أن العديد من أندية المقدمة حاول التعاقد مع اللاعب إلا أنه فضّل اللعب للنصر.

وقال أبوالشوارب لـ«الإمارات اليوم»: «تيغالي ليس مهاجماً عادياً، بل هو هداف من طراز فريد، والدليل أرقامه في مسابقة الدوري، إذ لم يغب في آخر موسمين عن فريقه في أي مباراة بالدوري، وأحرز أكثر من 40 هدفاً في موسمين».

وأكد علي سالم المدفع أن إدارة النادي لن تركز على شركة كرة القدم فقط، مؤكداً أنهم جاؤوا ليكملوا عمل الإدارات السابقة في النادي. واعتبر المدفع أن هناك بعضاً من الجمهور من يقول هذا شرقاوي وهذا شعباوي، مشدداً على أنه «لا يوجد شرقاوي أو شعباوي، فالكل يسعى إلى إنجاح فكرة صاحب السمو حاكم الشارقة، بعد دمج الناديين في ناد واحد»، وأثنى المدفع على منظومة الألعاب الجماعية في نادي الشارقة، برئاسة محمد عبيد الحصان، مشيراً إلى أنه تم تجديد الثقة في محمد عبيد الحصان لقيادة هذا العمل الجماعي، واستمراريته بعد الإنجازات التي تحققت، سواء محلية أو إقليمية، مشيراً إلى أن الشي نفسه ينطبق على الألعاب الفردية في النادي برئاسة المهندس سليمان الهاجري.

وأشار إلى أن المدرب الوطني جمعة ربيع يستحق الوجود في الشارقة، كون أن له يداً في تأهيل لاعبين عديدين للمنتخبات الوطنية، مشيراً إلى أنهم في النادي يسعون إلى تجديد عقده في الفترة المقبلة. يُذكر أن عقود عدد من كبار لاعبي الشارقة ممتدة، مثل إيغور كورنادو الذي جدّد النادي عقده في وقت سابق حتى 2023، وكذلك عقد المحترف الأوزبكي شوكوروف جُدد حتى 2022، فيما يمتد عقد لاعب الرأس الأخضر، ريان مينديز، لمدة ثلاث سنوات حتى 2021، علماً أن النادي تعاقد معه في 2018، فيما يدور حديث عن إمكانية رحيل بعض اللاعبين، في مقدمتهم البرازيلي كايو لوكاس. وأكد المدفع «هناك تلاحم كبير بين جماهير الفريق، حتى على صعيد الاستبيانات الجماهيرية التي تطرح في الصحف، وأتمنى أن ينتقل ذلك التلاحم إلى مدرجات النادي في كافة الألعاب».

هناك تلاحم كبير بين جماهير الشارقة، وأتمنى أن ينتقل ذلك التلاحم إلى مدرجات النادي في كل الألعاب.

الشارقة قدّم عرضاً معقولاً إلى تيغالي، حسب الموجود في الساحة الرياضية، لكن لم نتفق معه، وأتمنى له التوفيق مع النصر والمنتخب.

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