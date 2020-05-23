مسعود سليمان.. «دبلوم» مع بني ياس و«بكالوريوس» بالنصر و«ماجستير» في الظفرة

المصدر: معاذ كمبال ■أبوظبي

قال لاعب فريق الظفرة، مسعود سليمان، الذي حصل على درجة الماجستير في «الآداب الدبلوماسية» قبل أيام، إنه بدأ عملياً في التحضيرات لإكمال تعليمه والحصول على درجة الدكتوراه في «الدبلوماسية الرياضية»، مشيراً إلى أنه يطمح لأن يكون أول لاعب كرة قدم من الجيل الحالي يصل لهذه الدرجة العلمية وهو لايزال ممارساً للعبة.

وأضاف مسعود سليمان (28 عاماً) في حديثه لـ«الإمارات اليوم»: «حصلت على درجة الدبلوم حينما كنت لاعباً في صفوف بني ياس، بينما نلت درجة البكالوريوس في الإدارة خلال مسيرتي مع نادي النصر، وانتقلت لدراسة الماجستير التي أكلمها بعد انتقاله لصفوف الظفرة، مؤكداً أنه تلقى دعماً معنوياً من قبل المدربين الذين تنابوا تدريبه في الأندية الثلاثة».

وكشف مسعود سليمان أن مدرب فريقه الحالي، الصربي فواك رازوفيتش، كان قد منحه إجازة من التدريب الختامي الذي سبق مباراتهم أمام خورفكان في دوري الخليج العربي، وقال: «صادف أنه في اليوم نفسه امتحاني في الجامعة، لقد تحدث معه ومنحني إذناً للغياب عن الحصة التدريبية الأخيرة، وبعد أن انتهيت من الامتحان ذهبت للملعب مباشرة وشاركت في المباراة التي استطعنا الفوز فيها».

وأشار لاعب فريق الظفرة إلى أنه تلقى العديد من التهاني من زملائه اللاعبين لحصوله على درجة الماجستير في الآداب، ومن بين المتصلين كان لاعب فريق الوحدة خميس إسماعيل الذي طلب منه مواصلة التعليم والحصول على درجة الدكتوراه، وقال: «لقد تحدث معي وطلب مني ذلك، أعتقد أنها مسؤولية كبيرة بكل تأكيد ولكن طالما أن لدي الشغف فإنني سأقوم بذلك».

وشدد مسعود سليمان على أهمية أن يواصل لاعب كرة القدم تعليمه بالتزامن مع ممارسة كرة القدم، وقال: «كرة القدم تسرق الوقت، لذلك طالما أن هنالك أحداً استطاع أن ينال الدرجات العلمية المتقدمة فإن أي لاعب آخر يمكنه ذلك، ما الفائدة من الحصول على أموال والعقل فارغ؟ حينما تعتزل كرة القدم وتكون في المجلس مع شخصيات كبيرة ومتعلمة لن يكون بإماكنك الحديث كما لن تستطيع أن تدير أعمالك التجارية وفق رؤية علمية».

لاعب الظفرة:

ما الفائدة من الحصول على أموال والعقل فارغ؟

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