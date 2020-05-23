22 من نخبة الخيول تشارك في كأس مهرجان منصور بن زايد العالمي

المصدر: بوردو ■الإمارات اليوم

يستقطب كأس مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، عبر سباقي بري نيفتا ـ دورمان للفئة الثانية، وبري شريفة، 22 من نخبة الخيول التي تم تسجيلها في السباقين اللذين سيقامان عصر اليوم بمضمار بوردو، برعاية النسخة الـ12 من المهرجان العالمي، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وسيكون الصراع متكافئاً في السباق الرئيس البالغ طوله 1900 متر، والمخصص للخيول في سن أربع سنوات فقط، سبق لها تحقيق الفوز مرات عدة، وسيتم دعم السباق الرئيس من خلال سباق كأس مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة «بري شريفة» لمسافة 1900 متر، والبالغ جائزته 14 ألف يورو، وتشارك فيه 16 مهرة «مبتدئة» في سن أربع سنوات فقط.

وتتصدر المشهد المهرة «المحبوبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، بإشراف فرانسوا روهات وبقيادة فالنتين سيجوي، وحلت ابنة «مجاني» والفرس «أمان» في المركز الثالث عن «هلال الشام» و«مليحة» في آخر مشاركاتها. وتدفع الخيالة السلطانية العمانية بثلاث مهرات، «قمرية» بإشراف شارل غوردين، وقيادة ماكسيم فولون، و«رجاء» بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة ايدي هاردوين، و«أساور» بإشراف توماس فورسي، وقيادة أوليفييه بيلييه.

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