يوفنتوس يبدأ مفاوضات ضم بوغبا

المصدر: باريس ■د.ب.أ

بدأ نادي يوفنتوس مفاوضات مع مينو راولا وكيل النجم الفرنسي بول بوغبا لإعادة لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي لصفوف بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة، حسبما أفادت تقارير صحافية فرنسية أول من أمس.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة «لو سبورت 10» الفرنسية، أن المحادثات الجدية بدأت بين الطرفين بعد أن بدأت تطارده منذ شهور فكرة العودة للنادي الإيطالي.

ولم يُخفِ بوغبا أبداً حبه ليوفنتوس، وكان هناك أخيراً شعور بالندم حول انتقاله بقيمة 105 ملايين يورو لمانشستر يونايتد في صيف 2016.

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