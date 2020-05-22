50 لاعباً يشاركون في «تحدي أبطال الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

شهدت منافسات تحدي أبطال الجوجيتسو، التي اختتمت أول من أمس، في صالة «أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، مشاركة 50 لاعباً من نجوم المنتخب الوطني للجوجيتسو، حيث تم تقديم مستويات مميزة من المشاركين.

وتوزع نجوم المنتخب على فريقين، الأزرق بقيادة فيصل الكتبي، والأبيض بقيادة زميله محمد القبيسي. وجرت 25 نزالاً، حصد خلالها الفريق الأبيض 14 ميدالية ذهبية، مقابل 11 ميدالية ذهبية للفريق الأزرق، بينما تقاسم الفريقان جائزة الـ200 ألف درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news