الوصل يطلب التعاقد مع البرازيلي أليكس سانتانا

المصدر: أحمد طارق ■دبي

أكد مصدر مسؤول في نادي الوصل، أن «الإمبراطور» تقدم بعرض رسمي لنادي بوتافوغو البرازيلي، لضم قائد الفريق أليكس سانتانا بداية من الموسم المقبل.

وأوضح لـ«الإمارات اليوم» أن سانتانا ضمن خيارات عدة مطروحة أمام شركة الوصل لكرة القدم، لتدعيم الفريق بالتعاقد مع لاعبين أجانب مميزين.

وطلب الوصل التعاقد مع سانتانا على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 700 ألف دولار، بعقد يمتد حتى يونيو 2021. ويعد أليكس سانتانا من أبرز لاعبي بوتافوغو، إذ يبلغ من العمر 25 عاماً، ويتميز بإجادته اللعب في وسط الملعب، وصانع ألعاب.

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