«جود الشام» بطل كأس «الوثبة» للخيول العربية

المصدر: لاتست ■الإمارات اليوم

توج الجواد «جود الشام»، بإشراف توماس فورسي، وبقيادة جوليان أوج، بطلاً للجولة السادسة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز، أول من أمس، بمضمار لاتست دو بوش الفرنسي، تحت مظلة مهرجان منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، في نسخته الـ12. وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في العالم، وتحفيزهم على زيادة الاهتمام بالخيل العربي. وشارك في السباق، البالغة جائزته 13 ألف يورو، 18 خيلاً في سن أربع سنوات فما فوق، وهو رقم قياسي للخيول المشاركة في «الوثبة ستاليونز».

وجاء في المركز الثاني «نو آند نو الموري»، لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف دايمين فاتريجانت، وبقيادة انتوني كراستوس، الذي دخل في منافسة قوية في عمق المستقيم مع الفائز.

وحل في المركز الثالث «مدراس»، بإشراف إليزابيث بيرنارد وبقيادة انتوني ويرل، فيما جاء في المركز الرابع بفارق أنف «كنج مونلو»، لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، بقيادة جان بيرنارد ايجوم.

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